JEP 2023 – CAMBIEURE Cambieure, 17 septembre 2023, Cambieure.

Cambieure,Aude

A l’occasion des journées du Patrimoine, exposition d’anciennes photos et de cartes postales du village.

Entrée gratuite à l’église de Cambieure qui sera exceptionnellement ouverte au public.

Place de l’Eglise de 10h à 18h.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Cambieure 11240 Aude Occitanie



On the occasion of Heritage Days, exhibition of old photos and postcards of the village.

Free admission to Cambieure church, which will be exceptionally open to the public.

Place de l’Eglise from 10am to 6pm

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, exposición de fotos y postales antiguas del pueblo.

Entrada gratuita a la iglesia de Cambieure, que estará excepcionalmente abierta al público.

Place de l’Eglise de 10.00 a 18.00 h

Anlässlich der Tage des Kulturerbes werden alte Fotos und Postkarten des Dorfes ausgestellt.

Freier Eintritt in die Kirche von Cambieure, die ausnahmsweise für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Place de l’Eglise von 10 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-08-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin