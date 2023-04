Variations Paysagères à Cambes carrefour de Puy Blanc, 13 mai 2023, Cambes.

Une invitation à découvrir les paysages entre nature et industrie où l’humain apprend à être vivant parmi les vivants.

à l’ancienne carrière d’argile de puy-Blanc avec une exposition des illustrations de « vivre en terres contaminées » de Véronique Abadie et Brigitte Maizy..

2023-05-13 à 10:00:00

carrefour de Puy Blanc

Cambes 46100 Lot Occitanie



An invitation to discover the landscapes between nature and industry where humans learn to be alive among the living.

at the old clay quarry of puy-Blanc with an exhibition of the illustrations of « vivre en terres contaminées » by Véronique Abadie and Brigitte Maizy.

Una invitación a descubrir los paisajes entre naturaleza e industria donde el ser humano aprende a estar vivo entre los vivos.

en la antigua cantera de arcilla de puy-Blanc con una exposición de ilustraciones de « vivre en terres contaminées » de Véronique Abadie y Brigitte Maizy.

Eine Einladung, Landschaften zwischen Natur und Industrie zu entdecken, in denen der Mensch lernt, unter den Lebenden lebendig zu sein.

in der ehemaligen Tongrube von puy-Blanc mit einer Ausstellung der Illustrationen aus « vivre en terres contaminées » von Véronique Abadie und Brigitte Maizy.

