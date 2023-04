Festival Entre 2 Rêve Salle Bellevue, 13 mai 2023, Cambes.

Festival Entre 2 Rêves pour découvrir, voir, écouter, des spectacles éclectiques et étonnants (théâtre, natation, percussion, cirque, …), joyeux et sérieux, pour tous les âges, petits et grands.

Cette année, retrouvez différents spectacle à Cambes, Tabanac, Le Tourne, Quinsac et Saint-Caprais-de-Bordeaux (voir programmation)..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Salle Bellevue

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festival Entre 2 Rêves to discover, see, listen to, eclectic and amazing shows (theater, swimming, percussion, circus, …), joyful and serious, for all ages, young and old.

This year, find different shows in Cambes, Tabanac, Le Tourne, Quinsac and Saint-Caprais-de-Bordeaux (see program).

Festival Entre 2 Rêves para descubrir, ver y escuchar espectáculos eclécticos y sorprendentes (teatro, natación, percusión, circo, …), alegres y serios, para todas las edades, jóvenes y mayores.

Este año, encontrará diferentes espectáculos en Cambes, Tabanac, Le Tourne, Quinsac y Saint-Caprais-de-Bordeaux (ver programa).

Festival Entre 2 Rêves zum Entdecken, Sehen und Hören eklektischer und erstaunlicher (Theater, Schwimmen, Perkussion, Zirkus, …), fröhlicher und ernster Aufführungen für alle Altersgruppen, Groß und Klein.

Dieses Jahr finden Sie verschiedene Aufführungen in Cambes, Tabanac, Le Tourne, Quinsac und Saint-Caprais-de-Bordeaux (siehe Programm).

Mise à jour le 2023-04-12 par OT de l’Entre-deux-Mers