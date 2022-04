CamberNoz – Veillée de Printemps Salle Alan Meur Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

Salle Alan Meur, le samedi 23 avril à 20:30 Libre participation pour soutenir l’école de musique traditionnelle

Le Camber organise une veillée de printemps animée par les élèves de l’association et des musiciens amateurs. Au programme, chant, danse et musique ! Salle Alan Meur 5 rue Cadoudal Questembert Questembert Morbihan

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T23:59:00

