Repas Réveillon et 1er de l’an – Restaurant ET Cambelong, Conques Conques-en-Rouergue, 1 décembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Repas du réveillon de la Saint Sylvestre et du 1er de l’an au restaurant Emilie et Thomas au Moulin de Cambelong. Le 31/12 : le soir, menu autour de la Truffe (180€) et animation musicale par Lady L. Le 01/01 : 10h30/13h, Brunch (50€)..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . 180 EUR.

Cambelong, Conques

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



New Year’s Eve and New Year’s Day meals at restaurant Emilie et Thomas at Moulin de Cambelong. 12/31: evening, Truffle menu (180?) and musical entertainment by Lady L. 01/01: 10:30/13:00, Brunch (50?).

Cenas de Nochevieja y Año Nuevo en el restaurante Emilie et Thomas del Moulin de Cambelong. 31/12: Menú de trufas por la noche (180?) y animación musical a cargo de Lady L. 01/01: 10:30/13:00, Brunch (50?).

Silvester- und Neujahrsessen im Restaurant Emilie et Thomas in der Moulin de Cambelong. Am 31.12.: abends Trüffelmenü (180?) und musikalische Unterhaltung durch Lady L. Am 01.01.: 10.30/13 Uhr, Brunch (50?).

Mise à jour le 2023-11-25 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC