Marché Gourmand à Cambayrac Place du village, 11 août 2023, Cambayrac.

L’association Vivre au Pays de Sauzet organise des marchés gourmands tout l’été dans les villages du plateau..

2023-08-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Place du village

Cambayrac 46140 Lot Occitanie



The association Vivre au Pays de Sauzet organizes gourmet markets all summer in the villages of the plateau.

La asociación Vivir en el País de Sauzet organiza mercados gastronómicos durante todo el verano en los pueblos de la meseta.

Der Verein Vivre au Pays de Sauzet organisiert den ganzen Sommer über Gourmetmärkte in den Dörfern des Plateaus.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT CVL Vignoble