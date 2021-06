Camarsac Camarsac Camarsac, Gironde Camar’Salsa Camarsac Camarsac Catégories d’évènement: Camarsac

Gironde

Camar’Salsa Camarsac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Camarsac. Camar’Salsa 2021-06-26 17:00:00 – 2021-06-26 21:30:00

Camarsac Gironde Camarsac EUR Soirée Salsa au Château de Camarsac en collaboration avec l’association Pick & Nick.

Au programme : Initiation Salsa-Bachata puis danse latine libre à l’abri du soleil et de la chaleur dans les anciens chais du Château.

A partir de 19h, sur le rooftop du Château :

– Dégustation de nos vins et planche apéritive (compris dans le prix du billet)

– Danse latine libre

Possibilité de restauration en supplément à régler directement auprès des food trucks. Food trucks :

• Aime Panadas – Empanadas fait maison avec option végétarienne. Places limitées. Merci de réserver votre billet en ligne.

https://www.billetweb.fr/camarsalsa CAMAR’SALSA dernière mise à jour : 2021-06-19 par OT de l’Entre-deux-Mers

