Soirée jeux hivernale Salle polyvalente Camarsac, vendredi 16 février 2024.

Soirée jeux hivernale Salle polyvalente Camarsac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16 23:00:00

Venez participer à la grande soirée hivernale de jeux de société organisée, par la Ludothèque Terres de jeu, à Camarsac. Pendant toute une soirée, en famille ou entre amis, venez vous défier les uns les autres aux jeux de plateaux et jeux géants. Tout le monde est le bienvenu, petits et grands ! Entrée libre.

Venez participer à la grande soirée hivernale de jeux de société organisée, par la Ludothèque Terres de jeu, à Camarsac. Pendant toute une soirée, en famille ou entre amis, venez vous défier les uns les autres aux jeux de plateaux et jeux géants. Tout le monde est le bienvenu, petits et grands ! Entrée libre.

EUR.

Salle polyvalente 8 Chemin des Trams

Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine ludotheque.terresdejeu@gmail.com



L’événement Soirée jeux hivernale Camarsac a été mis à jour le 2024-01-13 par OT de l’Entre-deux-Mers