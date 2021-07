Camargue, tableaux de sel ART&FACT l’espace, 2 août 2021-2 août 2021, Arles.

Camargue, tableaux de sel

du lundi 2 août au dimanche 15 août à ART&FACT l’espace

Apporté par la mer, le sel circule dans les marais de Camargue et se dépose sur les berges. Sous l’effet du courant, du soleil et du vent, il trace lentement sur le sol des micro paysages fantastiques ponctués de pollen. Le photographe n’a alors plus qu’à se pencher pour enregistrer ces tableaux naturels, harmonies de couleurs et de matière, et permettre ainsi à chacun d’imaginer la Camargue en miniature, sauvage, aride mais tellement vivante et attachante.

Entrée libre

Exposition photographique du 2 août au 15 août 2021

ART&FACT l’espace 17 rue des Suisses 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T19:00:00