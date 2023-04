colo apprenante camargue, 29 octobre 2023, Le Grau-du-Roi.

colo apprenante 30 octobre – 3 novembre camargue

Le centre social Nelson mandela a décider d’organiser une colo apprenante. Ce séjour aura pour but de favoriser les activités physiques et sportives, notamment les sports en pleine nature. En parallèle, les enfants découvriront un cadre de vie et un environnement différents de leurs lieux d’habitations. En effet, beaucoup d’enfants sont issus de la ville et des quartiers prioritaires de la ville ; ils n’ont donc pas les moyens financiers de se permettre de partir en voyage hors de la commune de naissance. Ils auront l’occasion de découvrir une autre culture, un autre cadre et d’autres coutume qui se pratique dans cette région du Gard. Le projet sera monté avec les enfants. Ils participeront aux choix des activités , aux choix des lieux culturels tout en respectant le budget qui leur sera annoncé. Il es très important malgré leurs jeunes âges que les enfants soit acteur de leur projet. C’est pour ceux-là qui devront le créer de A à Z avec l’aide des animateurs et de la direction.

camargue espiguette Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T00:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:59:00+01:00