Camargue, la terre à fleur de mer – projection-débat

Auditorium du musée Arles

2022-05-05 18:00:00 – 19:45:00

Arles Bouches-du-Rhône

Film co-réalisé par Claude-Timon et Laurence Gaignaire, produit par l’association Mistral Production et l’agence lalu création (graphique et multimedia) pour le montage et la post-production

En partenariat avec les Amis du vieil Arles.



> Sur réservation au 04 90 98 49 09 (CPIE)

> Tout public

Camargue, la terre à fleur de mer est le dernier chapitre d’une trilogie qui retrace l’histoire de la Réserve nationale de Camargue.

