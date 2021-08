Camargue Jawa Arles, 18 août 2021, Arles.

Camargue Jawa 2021-08-18 – 2021-08-18 Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Sous le ciel étoilé de Camargue,

ce spectacle musical vous emmènera des rives du Rhône jusqu’en Indonésie.

Les percussions mélodiques javanaises emportent l’imaginaire sur un bateau de rêves sonores. Les ombres, dans la nuit, sur un écran de lumière, racontent des chemins et des histoires de la terre camarguaise.

10 artistes animent le Gamelan Kancil, instrument monumental de l’île de Java, ainsi que les ombres et les lumières, pour un spectacle contemplatif au milieu de la nature.

Le Gamelan est un ensemble instrumental typique d’Indonésie, considéré comme un seul instrument dont les musiciens actionnent les différentes parties. C’est donc une musique collective, faite de l’imbrication carillonnante des résonances des gongs et des lames sonores.

Des mandalas sonores construisent l’architecture musicale des répertoires traditionnels. La musique à cet instant a pour but de faire corps entre l’individu et le tout qui l’entoure. Des créations aussi apparaissent, s’appropriant les résonances subtiles du Gamelan, pour raconter leur propre histoire.

Avec Henri Maquet, Emmanuelle Aymès, Delphine Capron, Guylaine Renaud, Guillaume Franceschi, Laurent Rigaud, Rosalie Baudry et Jimmy Luc. Images et ombres : Simona Acerbi. Éclairage, Régie : David Fauci.



Buvette et restauration sur place

La cabane des marais propose de délicieuses assiettes de produits locaux à partir de 10€ mais aussi des sorbets, des boissons…

visites.mdv@espaces-naturels.fr +33 4 90 98 70 91 http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

