CAMARGUE ET VINS ROSÉS AVEC MONTPELLIER WINE TOURS Montpellier, dimanche 9 juin 2024.

Grâce à cette excursion, partez à la découverte de la Camargue découvrez la beauté de la nature sauvage et la richesse du patrimoine de cette region unique située à seulement 30 min de Montpellier et dégustez bien sûr les délicieux vins rosés du cru.

Rendez-vous à 14h30 à l’Esplanade de l’Europe où votre guide vous attendra.

L’excursion débutera par une visite guidée d’un domaine viticole, vous dégusterez les vins rosés des sables, la spécialité de la région. Vous apprendrez également les techniques de dégustation pour pleinement apprécier toutes les subtilités de ces vins.

Ensuite, vous partirez à la découverte de la magnifique ville fortifiée d’Aigues-Mortes, une cité médiévale qui ne manquera pas de vous émerveiller.

Vous serez de retour à Montpellier aux alentours de 18h00. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 14:30:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Esplanade de l’Europe

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

