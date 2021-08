Camargo Jawa Marais du Vigueirat, 18 août 2021, Arles.

Camargo Jawa

Marais du Vigueirat, le mercredi 18 août à 19:00

Sous le ciel étoilé de Camargue, ce spectacle musical vous emmènera des rives du Rhône jusqu’en Indonésie. A partir de 21h, 10 artistes animent le Gamelan Kancil, instrument monumental de l’île de Java, ainsi que les ombres et les lumières, pour un spectacle contemplatif au milieu de la nature. Les percussions mélodiques javanaises emportent l’imaginaire sur un bateau de rêves sonores. Les ombres, dans la nuit, sur un écran de lumière, racontent des chemins et des histoires de la terre camarguaise. Et dès 19h, cheminez gratuitement entre les roseaux sur le sentier de la Palunette, où vous pourrez découvrir les paysages typiquement camarguais, et observerez les différentes espèces d’oiseaux à travers un observatoire de faune. Buvette et restauration sur place avec de délicieuses assiettes de produits locaux à partir de 10€, mais aussi des sorbets, des boissons… Spectacle gratuit et tout public. Jauge non limitée, présentation du Pass sanitaire obligatoire (contrôle à l’entrée du site).

Gratuit

Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Arles Mas-Thibert Bouches-du-Rhône



2021-08-18T19:00:00 2021-08-18T22:30:00