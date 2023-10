Marché de Noël à Camarès Camarès, 26 novembre 2023, Camarès.

Camarès,Aveyron

De 10h à 18h, venez faire vos emplettes de Noël auprès des nombreux exposants : produits du terroir, artisanat, bijoux, idées cadeaux…Possibilité de se restaurer à midi..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie



From 10am to 6pm, come and do your Christmas shopping with the many exhibitors: local products, crafts, jewelry, gift ideas… Possibility to eat at noon.

De 10 a 18 horas, venga a hacer sus compras navideñas con los numerosos expositores: productos locales, artesanía, bisutería, ideas para regalar… Posibilidad de comer al mediodía.

Von 10 bis 18 Uhr können Sie bei den zahlreichen Ausstellern Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen: regionale Produkte, Kunsthandwerk, Schmuck, Geschenkideen…Möglichkeit, sich mittags zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud