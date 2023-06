XVIIème Journée Histoire Camarès, 6 août 2023, Camarès.

Camarès,Aveyron

Soirée consacrée aux Statues-Menhirs d’Occitanie, conférence de Michel Maillé, archéologue et découvreur de statues-menhirs, qui présentera ces mystérieux mégalithes anthropomorphes, oeuvres laissées par nos ancêtres du Néolithique..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06

Camarès 12360 Aveyron Occitanie



An evening devoted to the Statues-Menhirs d’Occitanie, featuring a talk by Michel Maillé, archaeologist and discoverer of statues-menhirs, who will present these mysterious anthropomorphic megaliths, works of art left by our Neolithic ancestors.

Velada dedicada a las estatuas-menhires de Occitanie, con una conferencia de Michel Maillé, arqueólogo y descubridor de las estatuas-menhires, que presentará estos misteriosos megalitos antropomorfos, obras dejadas por nuestros antepasados neolíticos.

Abendveranstaltung zu den Statuen-Menhiren in Okzitanien, Vortrag von Michel Maillé, Archäologe und Entdecker von Statuen-Menhiren, der diese mysteriösen anthropomorphen Megalithen, die von unseren Vorfahren aus der Jungsteinzeit hinterlassenen Werke, vorstellen wird.

