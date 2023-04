Animation Pêche à la truite à Camarès, 4 mai 2023, Camarès.

Journée animation Pêche à la truite sur le Dourdou pour les plus de 8 ans. Les AAPPMA locales en collaboration avec l’école de pêche de l’Aveyron propose cette année encore des demi-journées pour découvrir ou se perfectionner..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 . 20 EUR.

Camarès 12360 Aveyron Occitanie



Trout fishing day on the Dourdou for children over 8 years old. The local AAPPMA in collaboration with the fishing school of Aveyron proposes this year again half days to discover or improve.

Jornada de pesca de truchas en el Dourdou para niños mayores de 8 años. La AAPPMA local, en colaboración con la escuela de pesca del Aveyron, propone de nuevo medias jornadas para descubrir o perfeccionar sus habilidades.

Animationstag Forellenangeln auf dem Dourdou für alle ab 8 Jahren. Die örtlichen AAPPMA bieten in Zusammenarbeit mit der Angelschule des Aveyron auch in diesem Jahr wieder halbtägige Veranstaltungen an, bei denen Sie Ihre Angelkenntnisse entdecken oder verbessern können.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud