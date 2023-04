Animation découverte de la pêche, 28 avril 2023, Camarès.

Découverte de la pêche sur le Dourdou pour les plus de 6 ans. Les AAPPMA locales en collaboration avec l’école de pêche de l’Aveyron propose cette année encore des demi-journées pour découvrir ou se perfectionner..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . 10 EUR.

Camarès 12360 Aveyron Occitanie



Discovery of fishing on the Dourdou for children over 6 years old. The local AAPPMA in collaboration with the fishing school of Aveyron proposes this year again half-days to discover or improve.

Descubrir la pesca en el Dourdou para niños a partir de 6 años. La AAPPMA local, en colaboración con la escuela de pesca del Aveyron, propone de nuevo medias jornadas para descubrir o perfeccionar sus habilidades.

Entdeckung des Angelns auf dem Dourdou für Kinder ab 6 Jahren. Die örtlichen AAPPMA bieten in Zusammenarbeit mit der Angelschule des Aveyron auch in diesem Jahr wieder halbtägige Kurse an, um das Angeln zu entdecken oder zu perfektionieren.

