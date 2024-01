Salon du Livre Camarès, dimanche 21 avril 2024.

Salon du Livre Camarès Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

La première édition du salon du livre est organisée par l’APE de l’école publique en partenariat avec la bibliothèque intercommunale de Camarès et l’association Lire et faire Lire à la salle des fêtes de Camarès.

Il sera intergénérationnel, et sera l’occasion de rencontrer les auteurs locaux.

L’objectif étant d’inciter à la lecture à tout âge !

Si vous êtes auteurs et souhaitez participer au salon, merci de contacter l’organisation par mail pour recevoir le bulletin d’inscription.

Une participation de 8 € par table est demandée (la 1ère table sera gratuite pour ceux qui ne vendent pas directement leurs ouvrages).

.

Salle des fêtes

Camarès 12360 Aveyron Occitanie salondulivre.camares@gmail.com



L’événement Salon du Livre Camarès a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud