Camarades – Compagnie Les Maladroits

Salle de l’Angelarde, le samedi 21 mai à 17:30

C’est le temps de l’amour, le temps des copains et de l’aventure. Colette a eu 20 ans en mai 68. Étudiante à Nantes, elle découvre les barricades depuis la province. Pourtant ce combat va forger son parcours militant qui la conduira des luttes féministes à la défense des droits civiques aux États-Unis. L’histoire de Colette démarre sur les bancs de l’école. Un tableau noir, la craie et sa poussière. Parler de la mémoire, regarder ce qu’il en reste. Réécrire sur les murs un récit fait de slogans et d’utopies. Une histoire qui s’efface et qui, pourtant, laisse des traces. À travers cette épopée joyeuse et tumultueuse, Camarades mêle récit intime et documentaire. Les quatre comédiens rejouent un pan de notre histoire en manipulant à vue toutes sortes d’objets (tableau noir, craie, boîtes métalliques, transistor, mégaphone, banderoles…), porteurs de mémoire et de métaphores. Camarades, c’est à la fois le roman d’une vie, un conte social et un récit initiatique, graphique, vif et enjoué. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€ – Pass triptyque Frères/ Camarades/ Joueurs: 33€

Epopée féministe

Salle de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne



