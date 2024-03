camaïeux verts en mouvement Hostellerie de la Tour Monceaux-le-Comte, jeudi 28 mars 2024.

camaïeux verts en mouvement Hostellerie de la Tour Monceaux-le-Comte 28 mars et 16 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-28 08:00

Fin : 2024-06-16 08:30

Appel à participation d'artistes plasticiens à plats pour le festival Nature en Livres 2024

Mouv’Art participe à la 4ème édition du festival NATURE EN LIVRES organisé par l’association « L’Hostellerie de la Tour »

► L’appel à projet plastique est ouvert cette année aux artistes locaux et aux amis de Nature en Livres, aux adhérents de Mouv’Art et aux adhérents de l’Hostellerie de la Tour, en vertu de la co-construction du festival Nature en Livres notamment cet appel à création « Camaïeux Verts en mouvement » auprès de plasticiens de territoire pour les expositions d’art qui se déroulent dans la maison du festival, grâce à l’intervention de Mouv’Art qui centralise les propositions et diffuse le présent appel à participation.

LES CONTRAINTES :thème : camaïeux verts en mouvement (permettant d’être en cohérence avec le thème du festival 2024, en son tout ou isolément triple thématique du festival 2024 : sport / corps / plantes

– Format : œuvres picturales non figuratives et à plat (peinture, collage, gravure, photographie, dessin, broderie, etc. / pas d’œuvres en volume)

– La couleur verte sera prédominante / doit être présente dans les œuvres proposées

– Format maximum : 30 x 40 50 X 70

– Nombre d’œuvres : en fonction du nombre d’artistes avec un maximum de 4 œuvres

VERNISSAGE : samedi 29 juin (organisé par le festival), si les œuvres sont nombreuses, deux autres dates sont prévues pour faire tourner toutes les œuvres, les 20 juillet 3 août 2024.

DUREE D’EXPOSITION PAR ARTISTE : les œuvres seront exposées pendant toute la durée du festival mais en cas de forte demande, une rotation des accrochages par quinzaine (on avait pas dit toutes les 3 semaines ?) pourra être réalisée afin d’offrir la possibilité à un maximum d’artistes d’exposer.

– Lieu d’exposition : salle d’exposition de 40 m² dans l’hostellerie de la tour à Montceau-le-Comte (Nièvre) et escalier d’accès

– Accrochage : prévoir un système d’accroche au dos de vos œuvres (accrochage réalisé par le festival)

– Assurance : le festival assure les œuvres (indiquer le prix et le titre de chaque œuvre)

CONDITIONS DE VENTE : une vente aux enchères des œuvres sera réalisée à l’issue du festival ou bien (si pas de ventes aux enchères) les œuvres vendues resteront accrochées sur toute la durée du festival.

– Commission sur les ventes : le festival ne touche pas de commission sur les ventes réalisées pendant le festival

– Coût d’inscription : aucun ouvert aux adhérents de l’HDLT ou/et de Mouv’Art

– Chacun devra fournir 5 lignes sur son Profil ou un lien vers son site ?

– Dépôt des œuvres du vendredi 21 juin au samedi 22 juin entre 10h00 et 13h00 et le dimanche 23 juin entre 15h et 18h à l’Hostellerie de la tour, Place de l’église (accès par le 7, rue du commerce) 58190 Monceaux le Comte.

Hostellerie de la Tour 58190 MONCEAUX-LE-COMTE Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre