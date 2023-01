Camagri Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-02-17 – 2023-02-19

RD 570 Mas de la Cure

Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer • Vendredi 17 :

9 h : Epreuve de qualification loisirs.

14h30 : Epreuve de qualification loisirs.

14h30 : Concours de Tri de Bétail : Trophée « Crin Blanc » 1ère Manche (1ère partie).

15h : Présentation des chevaux à la vente (Carrière Sud).

• Samedi 18 :

10h00 : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Cheval d’Extérieur Monté (équivalent du Parcours de Pays).

10h30 : Concours de ferrade (au Mas du Ménage), suivi de la remise des prix (au Mas de la Cure).

12h : Inauguration.

14h : Démonstration d’Attelage (Carrière Sud).

14h30 : Concours d’utilisation, Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité

(Carrière Nord).

15h : Concours de tri de bétail : Trophée « Crin Blanc » 1ère Manche (2ème partie).

17h30 : Remise des prix du concours d’utilisation.

• Dimanche 19 :

9h30 : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité

(Carrière Nord).

10h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail : Cheval d’extérieur monté (équivalent du parcours de pays).

10h30 : Concours de Tri de Bétail : Trophée « Crin Blanc » Finale (1ère manche).

De 12 à 14h : Concours de saut d’Obstacles «CAMA’JUMP» (Carrière Sud).

14h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés deTravail : Maniabilité (Carrière Nord).

14h : Concours d’Utilisation Société Française des Equidés deTravail : Cheval d’Extérieur Monté (équivalent du Parcours de Pays).

14 h 30 : Concours de Tri de Bétail : Trophée « Crin Blanc » Finale (2ème manche).

17 h 30 : Remise des prix des concours. Rencontres du Cheval Camargue +33 4 90 97 19 25 RD 570 Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer

