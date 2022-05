Cam’Ado Aire-sur-l’Adour, 21 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Cam’Ado Aire-sur-l’Adour

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 23:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes EUR L’événement CAM’ADOS

Le SAMEDI 21 MAI 2022 À partir de 15h

Autour du Centre d’animation d’Aire-sur-L’Adour (Landes – 40800) De nombreux ateliers ouverts aux jeunes à partir de 10 ans sont proposés : * Envie de découvrir le graff ou de faire du skate encadré par des pros ?

-> Graff -Réalisation d’une peinture sur CUBE XXL avec l’artiste Marc PARAMELLE

-> Skate avec les intervenants pro de la Brigade à roulettes d’Hagetmau * Danse, joue et chante !

Ateliers de 15h30 à 18h30 .

Danse Hip Hop

Musique beatbox et MAO Le Soir, Place aux pros ! 19h30-20h00 :

C’est le show en extérieur par les 2 pros de la Brigade à roulettes ! 20h30 : TITOUAN PROJECT – spectacle de musique et danse Hip Hop

Entrée payante : Tarif jeunes + 8 ans et étudiant =8 €/ Adhérents CAMA : 10€/ Plein tarif : 15€ BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE L’événement CAM’ADOS

Aire-sur-l’Adour

