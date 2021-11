Calypso Rose Rocher de Palmer, 28 avril 2022, Cenon.

Calypso Rose

Rocher de Palmer, le jeudi 28 avril 2022 à 20:30

Originaire de Trinité-et-Tobago, la chanteuse débute sa carrière contre l’avis de son père, un pasteur qui voit d’un mauvais oeil le genre musical et le mode de vie vers lesquels sa fille veut s’orienter. Rebaptisée Calypso Rose par les artistes Spoiler, Piggy et Spike, elle voyage à travers le monde et se met à écrire et composer son propre répertoire, enregistre une trentaine d’albums et plus de 800 chansons, devient la première reine du calypso et s’installe à New York dans les années 1980. Récemment « redécouverte », Calypso Rose décroche sur le tard une Victoire de la musique et un succès international foudroyant, devenant, à 79 ans, l’artiste la plus âgée invitée au mythique festival Coachella aux États-Unis. Calypso Rose, plus que jamais la reine, annonce un nouvel album chez Because Music !

Tarif guichet : 31€ / Plein tarif : 29€ / Tarif abonné : 6€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



