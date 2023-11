Téléthon CALVIA’THON 2023 Calviac-en-Périgord, 3 décembre 2023, Calviac-en-Périgord.

Calviac-en-Périgord,Dordogne

Rejoignez nous pour la 6e édition annuelle de Téléthon le 3 décembre.

Salle des fêtes :

12h : Apéritif, menu périgourdin, vin compris : 15 €

14h30 : Thé dansant

animé par l’incomparable Mick Fontaine, garantissant une expérience divertissante pour tous.

Inscriptions au 06.31.22.28.22 ou 05.53.29.70.60

ou par mail : telethoncalviac@gmail.com

Place du village (si le temps le permet) :

14h : Promenades en calèche + Lavage de voitures par les jeunes sapeurs-pompiers

16H30 : Tirage de la tombola (Le premier prix : un baptême de l’air en montgolfière..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us for the 6th annual Telethon on December 3.

Salle des fêtes:

12pm: Aperitif, Perigord menu, wine included: 15 ?

2.30pm: Tea dance

hosted by the incomparable Mick Fontaine, guaranteeing an entertaining experience for all.

Registration on 06.31.22.28.22 or 05.53.29.70.60

or by e-mail: telethoncalviac@gmail.com

Village square (weather permitting):

2pm: Horse-drawn carriage rides + Car wash by young firefighters

4.30 pm: Tombola draw (First prize: a first flight in a hot-air balloon.

Únase a nosotros en el 6º Telemaratón anual, el 3 de diciembre.

Sala de fiestas :

12h: Aperitivo, menú Périgord, vino incluido: 15 ?

14h30: Baile del té

el incomparable Mick Fontaine se encargará de amenizar la velada.

Para inscribirse, llame al 06.31.22.28.22 o al 05.53.29.70.60

o por correo electrónico: telethoncalviac@gmail.com

Plaza del pueblo (si el tiempo lo permite):

14.00 h: Paseos en coche de caballos + Lavado de coches por los jóvenes bomberos

16.30 h: Sorteo de una tómbola (Primer premio: un primer vuelo en globo aerostático.

Begleiten Sie uns bei der 6. jährlichen Telethon-Veranstaltung am 3. Dezember.

Festsaal :

12 Uhr: Aperitif, Perigourdin-Menü, inklusive Wein: 15 ?

14.30 Uhr: Tanztee

moderiert von dem unvergleichlichen Mick Fontaine, garantiert ein unterhaltsames Erlebnis für alle.

Anmeldungen unter 06.31.22.28.22 oder 05.53.29.70.60

oder per E-Mail: telethoncalviac@gmail.com

Dorfplatz (wenn das Wetter es zulässt) :

14 Uhr: Kutschfahrten + Autowaschen durch die Jugendfeuerwehr

16H30: Ziehung der Tombola (Der erste Preis: eine Lufttaufe in einem Heißluftballon.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT du pays de Fénelon