Octobre Rose Calvi, 22 octobre 2023, Calvi.

Calvi,Haute-Corse

Octobre Rose…Venez participer aux animations proposées au profit de la Ligue contre le cancer. Nous vous y attendons nombreux, c’est pour la bonne cause !.

2023-10-22

Calvi 20260 Haute-Corse



Pink October … Come and participate in the activities offered for the benefit of the League against cancer. We are expecting many of you there, it’s for a good cause!

Participe en los actos organizados en beneficio de la Liga contra el Cáncer. Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes, ¡todo sea por una buena causa!

Rosa Oktober…Kommen Sie und nehmen Sie an den Veranstaltungen teil, die zugunsten der Krebsliga angeboten werden. Wir erwarten Sie zahlreich, es ist für einen guten Zweck!

