Le calvaire mérovingien : un témoignage du passé entre mesure et repos
Calvaire mérovingien Brigueuil
Brigueuil

Le calvaire mérovingien : un témoignage du passé entre mesure et repos
16 et 17 septembre
Calvaire mérovingien
Gratuit. Entrée libre.

Le calvaire mérovingien est composé de deux grosses pierres surmontées d'une croix. La pierre supérieure était utilisée comme boisseau pour mesurer les grains sur le marché, tandis que la pierre inférieure servait de reposoir mortuaire.

Calvaire mérovingien
Place de l'église, 16420 Brigueuil
Brigueuil
16420 Charente
Nouvelle-Aquitaine

Le calvaire, dit mérovingien, est formé de deux grosses pierres. Celle du dessus recevant le boisseau servait de mesure pour les grains. Celle du dessous servait de reposoir mortuaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T00:30:00+02:00
2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

