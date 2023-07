L’art singulier des coquillages – Association Les Amis de Youen Durand Calvaire et Chapelle Notre-Dame de Tronoën Saint-Jean-Trolimon, 15 septembre 2023, Saint-Jean-Trolimon.

L’art singulier des coquillages – Association Les Amis de Youen Durand 15 – 17 septembre Calvaire et Chapelle Notre-Dame de Tronoën Entrée libre

Youen Durand – L’art singulier des coquillages

Sur le site emblématique de Tronoën, dans la Sacristie, vous pourrez découvrir 12 merveilleux tableaux en coquillages de Youen Durand (1922-2005), artiste autodidacte, ancien directeur de la criée de Lesconil.

Celui-ci a exposé de son vivant ses tableaux sans jamais vouloir s’en séparer. Il les a légués à sa commune Plobannalec-Lesconil pour qu’ils soient exposés après sa disparition.

Il s’agit d’une oeuvre, magistrale et unique, de tableaux-mosaïques composés avec des milliers de coquillages taillés et assemblés dans leurs couleurs naturelles. Ils représentent des scènes de la vie en Bretagne, mais aussi des scènes imaginaires, mythologiques, peuplées de personnages et d’animaux, sur les thèmes universels de l’amitié, la paix et la liberté.

Dans la chapelle Notre-Dame-de-Tronoën, attenante à la Sacristie, vous pourrez admirer le tableau Si tous les enfants du monde, le dernier chef-d’oeuvre réalisé par Youen Durand pour le passage de l’an 2000.

Site internet à consulter : youendurand.com

Calvaire et Chapelle Notre-Dame de Tronoën Route de la mer, 29120, Saint-Jean-Trolimon Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne 06 13 48 68 17 http://youendurand.com https://m.facebook.com/people/Les-Amis-de-Youen-Durand/100083325393500/ [{« link »: « https://www.youendurand.com/ »}] Voilà plus de 2000 ans que les humains élisent le site de Tronoën, près de l’océan, comme un haut-lieu de spiritualité : temple à Vénus du temps des Romains ; plus ancien cimetière chrétien de Bretagne au haut Moyen Age ; chapelle dressée près de l’océan vers 1425 sous les ducs de Bretagne ; bientôt complétée par le premier des Grands calvaires bretons dont les sculptures retracent la vie du Christ. La Sacristie, attenante à la chapelle accueille l’exposition des tableaux en coquillages de Youen Durand.

A noter que depuis octobre 2022, s’étalant sur 3 années, des travaux de valorisation et de sécurisation de la chapelle, de la sacristie et du calvaire n’empêcheront pas les visites durant les étés. Accès par la route. Indications à Saint-Jean-Trolimon ou sur la route de la Torche à Plomeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Association Les Amis de Youen Durand