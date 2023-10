Visite guidée du bourg de la Madeleine Calvaire de tremelu Saint-Lyphard, 22 octobre 2023, Saint-Lyphard.

Visite guidée du bourg de la Madeleine Dimanche 22 octobre, 15h00 Calvaire de tremelu Réservation conseillée. Adultes 9€; enfants (6-12ans) 5€; moins de 6 ans : gratuit. Etudiants de moins de 25 ans, détenteurs de la carte de guide conférencier, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif : 4€

Si l’origine du village de La Madeleine est traditionnellement associée à la présence d’une léproserie médiévale, les récentes fouilles archéologiques qui se sont déroulées au cœur du bourg révèlent des traces beaucoup plus anciennes. De ces premières occupations, dont beaucoup est encore est à préciser, à la création de la paroisse au 19e siècle, découvrez l’histoire et le patrimoine en compagnie de Valentine, guide-conférencière, qui vous contera l’histoire de l’abbé Loiseau, l’homme qui a permis à la paroisse de se développer avec la construction d’une église et l’ouverture de commerces, sans oublier le rôle des métayers qui cultivaient la terre.

Calvaire de tremelu rue de tremelu 44350 guérande Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:30:00+02:00

visite patrimoine

Ville de Guérande