Ce n’est pas un simple calvaire, mais un “calvaire mégalithique” qui a pour but de supprimer, selon son auteur, les “vestiges des cultes sanguinaires d’autrefois”. Aussi est-il dressé sur une “colline sainte” constituée de la plupart des menhirs et des dolmens de la région. Béni dès 1872, ce calvaire est enrichi progressivement de nombreuses statues, puis d’un chemin de croix en 1892. Le calvaire est un monument religieux, civique et patrimonial, situé à proximité du bourg de Louisfert. Érigé de 1871 à 1892, il est l’oeuvre de l’Abbé Jacques Cotteux. Calvaire de Louisfert rue Abbé Cotteux, 44110 Louisfert Louisfert Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

