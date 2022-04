Calvados Time : visite guidée et dégustation au Manoir d’Apreval Pennedepie Pennedepie Catégories d’évènement: Calvados

Pennedepie Calvados Pennedepie Le Manoir d’Apreval vous propose une visite guidée du domaine et surtout des chais à colombages datant du XVIIIème siècle.

Découverte des secrets de fabrication de nos calvados.

Visite guidée du domaine suivie d’une dégustation. Sur réservation : 4.50€/pers. Gratuit pour les moins de 16 ans. Le Manoir d’Apreval vous propose une visite guidée du domaine et surtout des chais à colombages datant du XVIIIème siècle.

apreval@apreval.com +33 2 31 14 88 26 https://www.apreval.com/

