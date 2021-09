Cambremer 5 avenue des tilleuls,cambremer Calvados, Cambremer Calvados time : révélez le maître de chai qui est en vous ! 5 avenue des tilleuls,cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

C’est au coeur du bourg de Cambremer, au manoir de la Brière des Fontaines, que François-Xavier Huet perpétue la tradition familiale débutée en 1865. Il est la cinquième génération à veiller sur les 30 hectares de vergers du domaine et à mêler les 25 variétés de pommes à cidre dans de très bons assemblages pour des calvados uniques. Après la visite guidée du domaine qui aura divulgué tous les secrets de fabrication du Calvados Huet, élaborez votre propre Calvados à partir de différents échantillons, et repartez avec votre bouteille ! Ce sera votre Calvados, celui qui vous ressemble et correspond à votre palais. Le maître de chais du domaine sera là pour vous guider et vous accompagner de façon personnalisée. 3 à 6 personnes / 110€/personne / réservation min 5 jours avant la date

C'est au coeur du bourg de Cambremer, au manoir de la Brière des Fontaines, que François-Xavier Huet perpétue la tradition familiale débutée en 1865.

