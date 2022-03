Calvados Time : Pique-nique et après-midi musical dans les vergers Ducy-Sainte-Marguerite Ducy-Sainte-Marguerite Catégories d’évènement: Calvados

Ducy-Sainte-Marguerite

Calvados Time : Pique-nique et après-midi musical dans les vergers Ducy-Sainte-Marguerite, 14 août 2022, Ducy-Sainte-Marguerite. Calvados Time : Pique-nique et après-midi musical dans les vergers Ducy-Sainte-Marguerite

2022-08-14 12:30:00 12:30:00 – 2022-08-14

Ducy-Sainte-Marguerite Calvados Ducy-Sainte-Marguerite Venez passer un après-midi convivial dans les vergers dans une ambiance musicale.

des artistes animeront l’après-midi. Des paniers pique-nique composés de produits locaux et un bar à cidre seront disponibles (paniers sur réservation) Venez passer un après-midi convivial dans les vergers dans une ambiance musicale.

des artistes animeront l’après-midi. Des paniers pique-nique composés de produits locaux et un bar à cidre seront disponibles (paniers sur réservation) info@domaine-flaguerie.fr +33 2 31 80 28 65 https://domaine-flaguerie.com/ Venez passer un après-midi convivial dans les vergers dans une ambiance musicale.

des artistes animeront l’après-midi. Des paniers pique-nique composés de produits locaux et un bar à cidre seront disponibles (paniers sur réservation) Ducy-Sainte-Marguerite

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ducy-Sainte-Marguerite Autres Lieu Ducy-Sainte-Marguerite Adresse Ville Ducy-Sainte-Marguerite lieuville Ducy-Sainte-Marguerite Departement Calvados

Ducy-Sainte-Marguerite Ducy-Sainte-Marguerite Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ducy-sainte-marguerite/

Calvados Time : Pique-nique et après-midi musical dans les vergers Ducy-Sainte-Marguerite 2022-08-14 was last modified: by Calvados Time : Pique-nique et après-midi musical dans les vergers Ducy-Sainte-Marguerite Ducy-Sainte-Marguerite 14 août 2022 Calvados Ducy-Sainte-Marguerite

Ducy-Sainte-Marguerite Calvados