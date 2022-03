Calvados Time : Pâques au verger Victot-Pontfol Victot-Pontfol Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Time : Pâques au verger
Lieu-dit La Vigannerie Domaine Dupont Victot-Pontfol

2022-04-16 15:00:00

Victot-Pontfol Calvados Découvrez la production de Calvados Dupont lors de cette visite guidée qui, pour l’occasion, sera suivie d’une dégustation aux accords chocolat et calvados !

