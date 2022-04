Calvados Time : Mise en lumière au domaine Ducy-Sainte-Marguerite Ducy-Sainte-Marguerite Catégories d’évènement: 14250

Ducy-Sainte-Marguerite

Calvados Time : Mise en lumière au domaine Ducy-Sainte-Marguerite, 16 juin 2022, Ducy-Sainte-Marguerite. Calvados Time : Mise en lumière au domaine Ducy-Sainte-Marguerite

2022-06-16 – 2022-06-16

Ducy-Sainte-Marguerite 14250 Ducy-Sainte-Marguerite cocktail dinatoire en musique pour découvrir les coulisses du domaine de la Flaguerie. Mise en lumière des chais par l’artiste Edith Gallot. cocktail dinatoire en musique pour découvrir les coulisses du domaine de la Flaguerie. Mise en lumière des chais par l’artiste Edith Gallot. info@domaine-flaguerie.fr +33 2 31 80 28 65 https://domaine-flaguerie.com/ cocktail dinatoire en musique pour découvrir les coulisses du domaine de la Flaguerie. Mise en lumière des chais par l’artiste Edith Gallot. Julien Boisard IDAC

Ducy-Sainte-Marguerite

dernière mise à jour : 2022-04-03 par

Détails Catégories d’évènement: 14250, Ducy-Sainte-Marguerite Autres Lieu Ducy-Sainte-Marguerite Adresse Ville Ducy-Sainte-Marguerite lieuville Ducy-Sainte-Marguerite Departement 14250

Ducy-Sainte-Marguerite Ducy-Sainte-Marguerite 14250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ducy-sainte-marguerite/

Calvados Time : Mise en lumière au domaine Ducy-Sainte-Marguerite 2022-06-16 was last modified: by Calvados Time : Mise en lumière au domaine Ducy-Sainte-Marguerite Ducy-Sainte-Marguerite 16 juin 2022 14250 Ducy-Sainte-Marguerite

Ducy-Sainte-Marguerite 14250