Pennedepie

Calvados Time : l’expérience Maître de Chai Pennedepie, 26 avril 2022, Pennedepie. Calvados Time : l’expérience Maître de Chai Pennedepie

2022-04-26 11:30:00 – 2022-04-26 13:00:00

Pennedepie Calvados Agathe Letellier a repris, il y a 20 ans avec passion, l’exploitation cidricole sur le domaine familial, dans le respect des traditions et selon un mode de production artisanal et biologique.

Dans le chai à colombages datant du XVIIIè siècle, venez découvrir le processus de fabrication des Calvados Pays d’Auge obtenus en double distillation.

Laissez-vous guider par vos sens pour créer votre propre assemblage dans une jolie bouteille à calvados.

Lors de cette halte gourmande, vous pourrez aussi déguster nos purs jus de pomme, nos différentes cuvées de cidres ainsi que l’apéritif local, le Pommeau de Normandie.

Expérience savoureuse à partager sans modération ! Manoir d’Apreval

Pennedepie

