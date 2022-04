[CALVADOS TIME] Les apéritifs musicaux, 20 juillet 2022, .

[CALVADOS TIME] Les apéritifs musicaux

2022-07-20 19:00:00 – 2022-07-20 20:30:00

Le Domaine Dupont vous ouvre les portes de son havre de paix au cœur de la Route du Cidre. Pianistes, guitaristes et chanteurs créent une ambiance musicale et conviviale pour accompagner les apéritifs à thème qui vous sont proposés. Rien de tel pour mettre en avant les accords des produits du terroir normand avec les cidres Dupont !

Différentes associations sonores et gustatives vous sont proposées : cidre et fromages normands au son du piano, cidre et charcuterie sur des notes de guitare et de chant, cidre et huître avec un groupe de jazz manouche, et une association sucré-salé avec un pianiste et une voix.

Réservation obligatoire.

