Calvados Time : Chaussez vos bottes pour un après-midi au verger Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Calvados Time : Chaussez vos bottes pour un après-midi au verger Cambremer, 3 novembre 2022, Cambremer. Calvados Time : Chaussez vos bottes pour un après-midi au verger

CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET Grandouet caves du Manoir de Grandouet Cambremer Calvados Grandouet CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET

2022-11-03 14:30:00 – 2022-11-03

Grandouet CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET

Cambremer

Calvados Partagez le quotidien de Stéphane et Lucile pendant la récolte des pommes à cidre. La visite débute dans le verger, pour tout savoir sur la 20aine de variétés de pommes cultivées sur l’exploitation en agriculture biologique et les différentes méthodes de récolte. Puis direction le pressoir, l’alambic où émane les effluves d’eau de vie et enfin les chai de vieillissement, pour une explication de toutes les étapes de la production du calvados.

Et pour terminer cette après-midi bien remplie, rien de tel qu’une dégustation des produits de l’exploitation accompagnés de quelques spécialités locales. Partagez le quotidien de Stéphane et Lucile pendant la récolte des pommes à cidre. La visite débute dans le verger, pour tout savoir sur la 20aine de variétés de pommes cultivées sur l’exploitation en agriculture biologique et les différentes… cavesdumanoir@orange.fr +33 2 31 63 08 73 https://www.manoir-de-grandouet.fr/ photo 911

Grandouet CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET Cambremer

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Cambremer caves du Manoir de Grandouet Adresse Cambremer Calvados Grandouet CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET Ville Cambremer lieuville Grandouet CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET Cambremer Departement Calvados

Cambremer caves du Manoir de Grandouet Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Calvados Time : Chaussez vos bottes pour un après-midi au verger Cambremer 2022-11-03 was last modified: by Calvados Time : Chaussez vos bottes pour un après-midi au verger Cambremer Cambremer caves du Manoir de Grandouet 3 novembre 2022 Calvados Cambremer CAVES DU MANOIR DE GRANDOUET Grandouet caves du Manoir de Grandouet Cambremer Calvados

Cambremer Calvados