[Calvados Time] Balade gourmande Victot-Pontfol, 3 mai 2022, Victot-Pontfol.

[Calvados Time] Balade gourmande Victot-Pontfol

2022-05-03 11:00:00 – 2022-05-03 13:00:00

Victot-Pontfol Calvados

Du lundi au vendredi, suivez le guide du domaine Dupont pour une balade au cœur des vergers, des chais et de la distillerie. Conseils avisés et dégustation d’une planche de produits locaux ou bien un délicieux plat chaud pour découvrir les accords parfaits entre calvados, cidres et autres produits.

Du lundi au vendredi, suivez le guide du domaine Dupont pour une balade au cœur des vergers, des chais et de la distillerie. Conseils avisés et dégustation d’une planche de produits locaux ou bien un délicieux plat chaud pour découvrir les accords…

tourisme@calvados-dupont.com https://www.calvados-dupont.fr/

Du lundi au vendredi, suivez le guide du domaine Dupont pour une balade au cœur des vergers, des chais et de la distillerie. Conseils avisés et dégustation d’une planche de produits locaux ou bien un délicieux plat chaud pour découvrir les accords parfaits entre calvados, cidres et autres produits.

Victot-Pontfol

dernière mise à jour : 2022-03-07 par