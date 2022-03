Calvados Time : Atelier cocktail à la ferme de Billy Rots, 26 juin 2022, Rots.

Calvados Time : Atelier cocktail à la ferme de Billy Rots

2022-06-26 – 2022-06-26

Rots Calvados Rots

La Ferme de Billy voit ses cuvées régulièrement récompensées par la profession. Une juste reconnaissance du travail réalisé sur les jus, cidres normands, calvados AOC, pommeaux ou vinaigres de la marque. Autant de produits chics et créatifs, imprégnés de terroir et sublimés par le savoir-faire Vauvrecy.

Atelier cocktail : venez visiter la ferme de Billy et apprenez ensuite à créer quelques savoureux cocktails

+33 2 31 26 28 53 http://www.ferme-de-billy.com/

Rots

