Victot-Pontfol Victot-Pontfol Calvados, Victot-Pontfol [Calvados Time] Activité distillation Victot-Pontfol Victot-Pontfol Catégories d’évènement: Calvados

Victot-Pontfol

[Calvados Time] Activité distillation Victot-Pontfol, 27 novembre 2021, Victot-Pontfol. [Calvados Time] Activité distillation 2021-11-27 15:00:00 – 2021-11-27 16:30:00

Victot-Pontfol Calvados Victot-Pontfol Visite spécialisée sur la récolte des pommes, la presse du moût de pomme ainsi que la réalisation du cidres et du calvados suivie d’une dégustation. Visite spécialisée sur la récolte des pommes, la presse du moût de pomme ainsi que la réalisation du cidres et du calvados suivie d’une dégustation. tourisme@calvados-dupont.com https://www.calvados-dupont.fr/ Visite spécialisée sur la récolte des pommes, la presse du moût de pomme ainsi que la réalisation du cidres et du calvados suivie d’une dégustation. Domaine Dupont dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Victot-Pontfol Autres Lieu Victot-Pontfol Adresse Ville Victot-Pontfol lieuville 49.17432#0.00855