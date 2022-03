Calvados Time : Accords gastronomiques normands Cambremer, 18 mai 2022, Cambremer.

Calvados Time : Accords gastronomiques normands Cambremer

2022-05-18 11:00:00 – 2022-05-18

Cambremer Calvados Cambremer

Après la visite guidée du domaine, qui aura divulgué tous les secrets de fabrication des calvados Huet, profitez de la dégustation de cidres, pommeau et calvados pour découvrir les accords entre nos boissons à base de pomme et les mets et produits normands.

Après la visite guidée du domaine, qui aura divulgué tous les secrets de fabrication des calvados Huet, profitez de la dégustation de cidres, pommeau et calvados pour découvrir les accords entre nos boissons à base de pomme et les mets et produits…

calvados.pierre.huet@wanadoo.fr +33 2 31 63 01 09 http://www.calvados-huet.com/

Après la visite guidée du domaine, qui aura divulgué tous les secrets de fabrication des calvados Huet, profitez de la dégustation de cidres, pommeau et calvados pour découvrir les accords entre nos boissons à base de pomme et les mets et produits normands.

Calvados Pierre Huet

Cambremer

dernière mise à jour : 2022-03-25 par