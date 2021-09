Cambremer 5 avenue des tilleuls,cambremer Calvados, Cambremer Calvados Pierre Huet : Brunch au pied des alambics 5 avenue des tilleuls,cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

[http://www.calvados-huet.com](http://www.calvados-huet.com) dégustez les merveilles de la région ! Cette visite guidée du domaine vous permettra d’observer la mise en route de la distillation et son déroulement. Prenez le temps de humer le parfum de l’eau-de-vie fraîchement distillée, puis installez-vous au pied des alambics. Un brunch, servi assis, mettra à l’honneur des produits locaux qui accompagneront avec gourmandise les cidres, pommeaux et calvados Huet. **SUR RESERVATION** Mercredi 20 et 27 octobre 2021 à 11h 20€/pers. 9€ – de 12 ans 5 avenue des Tilleuls – 14340 Cambremer T : 02 31 63 01 09 [calvados.pierre.huet@wanadoo.fr](mailto:calvados.pierre.huet@wanadoo.fr) www.calvados-huet.com

