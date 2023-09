Portes ouvertes chez Calvados Père Magloire l’Expérience Calvados Père Magloire l’Expérience Pont-l’Évêque, 20 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Pour fêter la pomme et notre célèbre spiritueux local, faites une visite immersive pour connaître la création de notre région et surtout les étapes de la fabrication du Calvados..

2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-20 18:00:00. .

Calvados Père Magloire l’Expérience Route de Trouville

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



To celebrate the apple and our famous local spirit, take an immersive tour to learn about the creation of our region and, above all, the steps involved in making Calvados.

Para celebrar la manzana y nuestro famoso aguardiente local, realice una visita inmersiva para conocer la creación de nuestra región y, sobre todo, las etapas de elaboración del Calvados.

Um den Apfel und unsere berühmte lokale Spirituose zu feiern, machen Sie eine immersive Tour, um mehr über die Entstehung unserer Region und vor allem über die Schritte der Calvados-Herstellung zu erfahren.

