Calvados Père Magloire L’Experience Calvados Experience Pont-l’Évêque, 18 mars 2024, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Situé au cœur de la Normandie, à Pont L’Evêque Calvados Père Magloire l’Expérience est une attraction qui plonge le public dans un voyage multisensoriel. Les visiteurs découvrent et assistent au mystère de la transformation des pommes en Calvados,….

Vendredi 2024-03-18 10:00:00 fin : 2024-11-03 19:00:00. EUR.

Calvados Experience Route de Trouville

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Located in Pont l’Evêque, in the heart of Normandy, just 15km from Deauville, Calvados Experience offers a brand new itinerary of around 3,000m2, and the guarantee of your fair share of thrills and spills…

This unique site in Normandy offers…

Situada en el corazón de Normandía, en Pont L’Evêque Calvados Père Magloire l’Expérience es una atracción que lleva al público a un viaje multisensorial. Los visitantes descubren y son testigos del misterio de cómo las manzanas se transforman en Calvados,…

Im Herzen der Normandie, in Pont L’Evêque Calvados, befindet sich Père Magloire l’Expérience, eine Attraktion, die das Publikum auf eine multisensorische Reise schickt. Die Besucher entdecken und erleben das Geheimnis der Verarbeitung von Äpfeln zu Calvados,…

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Terre d’Auge Tourisme