Calum Stewart • Tales from the North Le Cube, 19 mars 2022, Villenave-d'Ornon.

Calum Stewart • Tales from the North

Le Cube, le samedi 19 mars 2022 à 20:30

Concert Tales from the North —————————- ### Nommé « musicien de l’année » aux BBC Alba Scots Trad Awards, l’écossais Calum Stewart propose un style unique, puissant et mélodique, fruit de son travail sur son uilleann pipes. Son originalité musicale est développée à travers ses multiples collaborations avec des musiciens et des projets d’Ecosse, d’Irlande et de Bretagne. Son nouveau spectacle « Tales from the North » emmène le spectateur à travers des histoires et légendes des territoires d’Ecosse d’où est originaire Calum. Compositions et morceaux traditionnels se mélangent pour illustrer le propos et l’univers musical de ce musicien de talent ! Le tout arrangé et porté par des accompagnateurs de renom, accompagnés sur scène par la danseuse Mathilde Rio (step-dance). ### Avec le Ceilidh Band de l’école municipale de musique et du conservatoire Jacques- Thibault, ainsi que le bagad de l’ARMOR. + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public • Tarif de la soirée : 10 €

Concerts celtiques et Fest-Noz pour la Saint Patrick !

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T00:00:00