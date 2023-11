Mélanie De Biasio RADIANT- BELLEVUE, 6 avril 2024, CALUIRE ET CUIRE.

Mélanie De Biasio RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

Musicienne de grand talent, Mélanie De Biasio vient nous enchanter avec ses ballades aux confins du jazz, du blues et de la pop. La chanteuse et flûtiste Mélanie De Biasio a marqué de son empreinte la scène musicale européenne depuis son premier album « A Stomach Is Burning », paru en 2007. Par la suite elle a enchaîné avec les éclectiques « No Deal », « Blackened Cities » et « Lilies ». Qu’elle murmure, chante ou déclame, elle jongle avec des atmosphères blues aux airs de spirituals, du jazz sombre aux allures de trip hop, des embardées soul ou pop. À certains instants dépouillées, à d’autres fourmillantes d’arrangements, ses chansons sont toujours pleines d’intensité. Son œuvre résonne de beauté et la multi-instrumentiste offre un souffle vital, dans lequel la dimension cinématographique de sa musique est pleinement révélée. Ancrés dans l’émotion, portés par le chant habité et la voix magnétique, les concerts de Mélanie De Biasio emportent toujours le public. Mélanie De Biasio

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

34.0

EUR34.0.

