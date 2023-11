Coupe du Monde d’Improvisation – Pass Valable les 7 & 8 Mars 2024 RADIANT- BELLEVUE, 7 mars 2024, CALUIRE ET CUIRE.

Coupe du Monde d’Improvisation – Pass Valable les 7 & 8 Mars 2024 RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 00:00 (2024-03-07 au ). Tarif : 42.5 à 42.5 euros.

Radiant-Bellevue et l’Espace Gerson (L.2-1119724) présentent ce spectacle. PASS 2 SOIRS VALABLE LES 07 ET 08 MARS 2024 A 20H00En quête d’inattendu ? Fantaisiste, Farfelue et (presque) Fair-play, la Coupe du Monde F.F.F. revient pour une quatrième édition ! Un spectacle jubilatoire où tout est créé dans l’instant ! C’est le défi magistral que devra relever une sélection des meilleurs comédiens improvisateurs européens avec pour seules armes leur inventivité, leur virtuosité et… leur panache. Motivées par une arbitre impitoyable, inspirées par des compositions musicales totalement improvisées et portées par un public survolté, les équipes représentants quatre nations imaginaires rivaliseront de folie, de créativité, de spontanéité et de talent ! Préparez-vous à participer à un show unique, un tournoi d’improvisation théâtral drôlissime ! L’improvisation atteint son apothéose dans cette coupe du monde de retour au Radiant-Bellevue pour notre plus grand plaisir. Les comédiens excellent dans leur art à tel point que l’exercice devient presque imperceptible, pour finalement laisser place au rire et à l’admiration face à ce tour de force d’impro ! Coupe du Monde d’Improvisation – Pass Valable les 7 & 8 Mars 2024

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

