Kent RADIANT- BELLEVUE

Rhône Kent RADIANT- BELLEVUE, 7 février 2024, CALUIRE ET CUIRE. Kent RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 20:00 (2024-02-03 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros. DESSOUS DE SCENE PRODUCTIONS PLATESV-R-2022-001652/PLATESV-R-2022-0 PRESENTE KENT terminera la tournée de son album Scherzando avec une date exceptionnelle au Café de la Danse ! Deux années de tournée, de rencontres, d’émotion, de joie, de rires. Kent prendra sa guitare une dernière fois pour électriser cette mythique salle parisienne. Accompagné d’Alice Animal (guitare électrique et chant) et de Marc Haussmann (piano), KENT proposera cette ultime rencontre musicale privilégiée avec son public… Le rendez-vous est pris pour le 3 février 2024 ! Ce billet est une contremarque. Vous serez placés en fonction de la date de votre achat. Photo © Olivier Fréty Kent Kent Votre billet est ici RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône 30.2

Détails
Lieu RADIANT- BELLEVUE
Adresse 1 Rue Jean Moulin
Ville CALUIRE ET CUIRE
Departement Rhône

