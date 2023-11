Quatuor Debussy – Haydn & Mozart, les Génies Réunis RADIANT- BELLEVUE, 13 janvier 2024, CALUIRE ET CUIRE.

Quatuor Debussy – Haydn & Mozart, les Génies Réunis RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce concert. Les musiciens du Quatuor Debussy continuent à créer des projets sensibles et variés autour de la musique classique. Après le triomphe du « Requiem » de Wolfgang Amadeus Mozart la saison dernière, le Quatuor Debussy s’apprête à renouveler l’exploit en mettant cette fois-ci la lumière sur son alter ego Joseph Haydn, « Les Sept Dernières Paroles ». Ces deux compositeurs se vouaient une mutuelle admiration, et leurs oeuvres dévoilent un caractère éminemment recueilli et une force intérieure indéniable. Elle sera présentée dans une mise en scène dépouillée, faite de terre de bruyère et animée des corps des musiciens en mouvement, imaginée par Louise Moaty. Quatre présences, quatre solitudes qui font corps à travers la musique. La soirée sera construite en miroir avec les plus grands choeurs de Mozart « Ave Verum », « Lacrimosa », « Kyrie », « Nocturne »…, avec la participation de l’Ensemble Vocal Éphémère. En trente ans d’activité, le Quatuor Debussy a été applaudi aux quatre coins du monde, partageant toujours avec la même passion ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses. Nul doute que cette création autour des oeuvres de Haydn et de Mozart sera un grand moment ! Quatuor Debussy Quatuor Debussy

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

